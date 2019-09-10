Стала известна дата возвращения в строй Тимофея Мозгова

Защитник центровой «Химок» и сборной России Тимофей Мозгов вернется в строй в конце октября-начале ноября.

— И Алексей, и Тимофей находятся с командой на сборах в Литве, — цитирует ТАСС Астахова. — По прогнозам, Швед полностью вернется в строй к началу сезона и будет готов уже к первой игре 25 сентября. Мозгов же должен вернуться в конце октября — начале ноября.

Из-за травм Мозгов и Швед не смогли выступить в составе нациоанальной команды на Кубке мира, который проходит в эти дни в Китае.