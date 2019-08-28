Стал известен состав сборной России на чемпионат мира-2019

Стал известен окончательный состав сборной России на чемпионат мира-2019. В заявку вошли 12 человек, сообщает официальный сайт РФБ.

Последними кандидатами, не вошедшими в итоговую заявку на турнир, стали разыгрывающий Александр Платунов и центровой Артем Забелин. Завтра они возвращаются в Россию.

Завтра же сборная отправляется в Ухань, где проведет три первых матча на Кубке мира в следующем составе: защитники Евгений Бабурин («Нижний Новгород»), Михаил Кулагин (ЦСКА), Григорий Мотовилов («Спартак-Приморье»), Андрей Сопин (МБА), Виталий Фридзон («Локомотив-Кубань»), форварды Семен Антонов (ЦСКА), Андрей Воронцевич (ЦСКА), Андрей Зубков («Зенит»), Сергей Карасев («Химки»), Никита Курбанов (ЦСКА), центровые Евгений Валиев («Химки»), Владимир Ивлев («Локомотив-Кубань»).

Турнир пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября. Национальная команда сыграет в одной группе с Аргентиной, Нигерией и Кореей.