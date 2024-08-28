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Сегодня, 07:38

Сотрудники «Динамо-Владивосток» спасли жизнь девочки во время полета в Китае

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Врач и массажист баскетбольного клуба «Динамо-Владивосток» оказали помощь маленькой девочке на борту самолета, летевшего из Пекина в Чунцин (КНР).

Ребенок внезапно потерял сознание и начал задыхаться. Ему вовремя помогли сотрудники российской команды.

«Рядом с ней оказались наш массажист Виталий Морозов и врач Игорь Измайлов. Они провели несколько манипуляций, и девочка пришла в себя. Оставшуюся часть пути она летела с кислородным баллоном», — приводит слова пресс-службы клуба ТАСС.

«Динамо-Владивосток» будет участвовать в международном турнире вместе с командами «Чжэнцзян Голден Буллз» (Китай) и «Вриедноснице Осиек» (Хорватия).

Источник: ТАСС
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