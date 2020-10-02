Портал Eurohoops опубликовал рейтинг лучших игроков европейских клубов. Список возглавил защитник «Эфеса» Шейн Ларкин. Вслед за ним расположился форвард «Барселоны» Никола Миротич. Тройку замкнул защитник ЦСКА Майк Джеймс.

В топ-10 вошел еще один представитель армейцев — форвард Торнике Шенгелия, который занял седьмое место.

В десятке также нашлось место одному россиянину. Защитник «Химок» Алексей Швед стал восьмым.

Рейтинг составлялся с учетом статистики игроков (главным образом — в сезоне-2019/20), их роли в клубных успехах, силы самих клубов и опыта игры в Евролиге или Кубке Европы.

Топ-10 полностью выглядит следующим образом:

1. Шейн Ларкин («Эфес»)

2. Никола Миротич («Барселона»)

3. Майк Джеймс (ЦСКА)

4. Факундо Кампаццо («Реал»)

5. Василье Мичич («Эфес»)

6. Нандо Де Коло («Фенербахче»)

7. Торнике Шенгелия (ЦСКА)

8. Алексей Швед («Химки»)

9. Ник Калатес («Барселона»)

10. Скотти Уилбекин («Маккаби» Т-А)