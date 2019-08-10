Сергей Базаревич: "Включили "режим борцов", если не использовать слово покрепче"

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич оценил игру команды в матче с Италией (72:70).

– Мы в раздевалке немножко подняли "градус", – цитирует Базаревича официальный сайт РФБ. – Может получаться или нет, но надо пытаться выиграть другими способами. И в принципе во второй половине у нас получилось. Итальянцы продолжили играть немножко вальяжно, а мы включили "режим борцов", если не использовать слово покрепче. Молодые Сопин и Мотовилов дали реальную энергию. Те, кто не очень себя проявил в первой половине, услышали.

Я не обольщаюсь, нам где-то повезло выиграть. Но для меня важна не столько победа, сколько проявленный характер: мы боролись до конца и вернулись в игру. Можно разными способами выигрывать, и 16 подборов на своем щите без потерь в последней четверти впечатляют. И баскетбол мы местами показывали нормальный: мяч хорошо двигали, просто несколько трехочковых совершенно свободных не попали. Если бы еще данки забивали на пустое кольцо!

Некоторые вещи хочется сделать, а ты понимаешь, что игроки в этот момент не могут это выполнить. Но какое-то время у нас есть. Будем работать дальше, посмотрим, как все будет развиваться. Обидно, что опять травмы. Такими темпами у нас скоро все разыгрывающие в стране будут травмированы. Платунов неприятно подвернул голеностоп. Не сказать, что прямо очень серьезно – надеюсь, что обойдется. Хотя Ухов тоже должен был три недели вернуться в строй. А через шесть недель выяснилось, что еще через три недели.

– Несколько раз в остановках вы с улыбкой что-то рассказывали судьям. О чем шла речь?

– Мы вернулись в игру, когда сократили разницу до 5 очков, а арбитры дали пару свистков, которые мне не понравились. Пришлось им об этом сказать. Но они качественные судьи, знают, когда что свистеть.