Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич рассказал о своем отношении к ситуации с пандемией коронавируса.

— Какое в целом у вас отношение к этой проблеме? В России доводится слышать мнение, что страх искусственно раздут, это чье-то лобби и все в таком роде, — вопрос Базаревичу.

— Скажу, что иногда панику чересчур нагоняют, — ответил Базаревич. — С другой стороны, лучше перебдеть, чем недобдеть, потому что события чреваты потерями людей, особенно старшего возраста, так что реакция, возможно, оправдана. Но ведь все эти меры карантина позволяют скорее снизить давление на систему здравоохранения. А в конечном итоге всем придется переболеть этим вирусом и выработать иммунитет.

— В Европе все серьезнее воспринимается по сравнению с Россией?

— Дело в том, что я не знаю, как у нас. Прилетел и сразу поехал домой. Там действительно местами была легкая паника была заметна. Но кому-то все равно.

— Даже за продуктами вы не ходите?

— Есть друзья помогают, доставка. Я хочу быть ответственным. Если есть причины, чтобы ограничить передвижение, никого не заражать — то остаюсь дома, как предписано. (Дмитрий Кузнецов)

Полностью интервью Базаревича