Сергей Базаревич: «Боломбой на 90 процентов не сыграет на чемпионате мира»

Тренер сборной России на открытой тренировке в Новогорске Сергей Базаревич рассказал о новых кадровых потерях команды перед чемпионатом мира и том, как это влияет на подготовку.

— На 90 процентов Боломбой не сыграет, у него травма, -сказал Базаревич. — Даже не совсем травма, тут к медикам надо обращаться. Миша сегодня тренировался, посмотрим, как он отреагирует на полученные нагрузки.

В связи с тем, что состав у нас не такой, на который рассчитывали, мы пытаемся играть по-другому. Разыгрывающие молодые. Поэтому стараемся сместить акценты на других игроков, разыгрывать изнутри, если это вам о чем-нибудь говорит. Конечно, у нас матч с Аргентиной скоро. Подумаем, что в нем показывать, а что нет. Но я удовлетворен в первую очередь тем, как команда функционирует, несмотря на все понятные трудности. Потому что очевидно, некоторым игрокам просто не хватает опыта.

— Вам внутренне грустно от того, что ехать на такой важный для себя турнир вы должны были с другими людьми?

— Я уже отгрустил. Будем выжимать максимум из того, что есть. Повторюсь, мы едем на событие. Мы его заработали. Тех, кто его зарабатывал, не будет, многих из них. Но мы открываем новых игроков. Да, периодически я грущу, когда очередные новости приходят. Но смотрим все равно с оптимизмом.

Мы вышли на чемпионат мира, это уже круто. Не все команды туда вышли. Мы это сделали без игроков Евролиги. И едем в Китай как четвертая команда в Европе, все равно. Чемпионат мира мы воспринимаем как событие, которое должно порадовать — я не говорю сейчас про результат — болельщиков. (Дмитрий Кузнецов)