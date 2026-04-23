Сборные России по баскетболу 3х3 смогут принять участие в Лиге наций ФИБА

ФИБА одобрила допуск мужских и женских сборных России и Белоруссии к молодежной Лиге наций (U-21), которая пройдет в этом году.

«После рекомендации МОК снять ограничения на участие российских и белорусских спортсменов в юношеских соревнованиях Россия и Белоруссия получили исключительное разрешение на регистрацию сборных U-21 для участия в конференциях молодежной Лиги наций ФИБА 3x3, которые пройдут в Китае и Малайзии», — говорится в пресс-релизе ФИБА.

Статус других наших сборных и возможный их допуск к соревнованиям под эгидой ФИБА будет рассмотрен на следующем исполкоме центрального бюро. Заседание запланировано на сентябрь 2026 года.

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