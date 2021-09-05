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Сборная Туниса в третий раз в истории завоевала титул чемпиона Африки

21:55

В воскресенье, 5 сентября, в столице Руанды Кигали состоялись решающие матчи Афробаскета-2021.

В финале турнира Тунис одолел сборную Кот-д'Ивуара (78:75) благодаря 22 очкам Салы Межри и в третий раз в истории стал чемпионом Африки.

В игре за бронзу сборная Сенегала оказалась сильнее Кабо-Верде (86:73).

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Иван Шитик все материалы автора

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