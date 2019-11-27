Сборная России в отборе на Олимпиаду-2020 сыграет с Мексикой и Германией

Стали известны соперники сборной России по олимпийскому квалификационному турниру.

Россия сыграет в Сплите (Хорватия). Ее соперниками по группе А стали Германия и Мексика. В группе В сыграют Хорватия, Бразилия и Тунис. По две команды из каждой тройки выйдут в полуфинал. Олимпийские путевки достанутся победителям квалификационных турниров.

24 июня Россия встретится с Мексикой, на следующий день — с Германией. 27 июня состоится полуфинал турнира в Сплите, 28-го — финал.

Также квалификационные турниры состоятся в Белграде (Сербия), Каунасе (Литва) и Виктории (Канада).

Напрямую на Олимпиаду-2020 вышли сборные Японии, Испании, Аргентины, Франции, Австралии, США, Нигерии и Ирана. (Официальный сайт Российской федерации баскетбола)

Белград (Сербия)

Группа A. Доминиканская Республика, Новая Зеландия, Сербия.

Группа B. Пуэрто-Рико, Италия, Сенегал.

Каунас (Литва)

Группа A. Литва, Корея, Венесуэла.

Группа B. Польша, Словения, Ангола.

Сплит (Хорватия)

Группа A. Германия, Россия, Мексика.

Группа B. Тунис, Хорватия, Бразилия.

Виктория (Канада)

Группа A. Греция, Китай, Канада.

Группа B. Уругвай, Чехия, Турция.

Расписание матчей олимпийского квалификационного турнира в Сплите

23 июня. Германия — Мексика, Тунис — Бразилия.

24 июня. Мексика — Россия, Бразилия — Хорватия.

25 июня. Россия — Германия, Хорватия — Тунис.

27 июня. Полуфиналы.

28 июня. Финал.