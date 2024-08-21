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Сегодня, 20:50

Сборная России обыграла Венесуэлу в матче Кубка дружбы

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Сборная России одержала победу над национальной командой Венесуэлы в матче международного турнира «Кубок дружбы», который проходит в Перми.

Матч завершился со счетом 79:57 (19:8, 23:12, 14:16, 23:21). Самым результативным игроком встречи стал Александр Чадов, на счету которого 23 очка.

Турнир продолжится до 25 августа. В следующем матче Венесуэла сыграет с Колумбией, а россияне встретятся с пермской «Пармой». Оба противостояния состоятся 22 августа.

Баскетбол
Сборная России по баскетболу
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