Баскетбол
Новости
Единая лига ВТБ Россия Евролига Еврокубки Чемпионат мира
Новости   //    Баскетбол

Сборная России разгромила Тунис в матче международного турнира

00:25
Теги:

На товарищеском турнире в польском Гливице мужская сборная России переиграла команду Туниса со счетом 69:42.

В финальном матче турнира сборная России в воскресенье сыграет с хозяевами турнира. Ранее поляки в своем полуфинале обыграли Мексику.

Баскетбол

Товарищеский турнир

Гливице (Польша)

Полуфиналы

Россия — Тунис — 69:42 (20:8, 13:10, 22:9, 14:15)

Польша — Мексика — 80:75 (27:19, 10:24, 24:15, 19:17)

Читайте также

Чуда не произошло. Бельгия одержала легкую победу над Россией
В УЕФА рассказали о состоянии потерявшего сознание на матче Эриксена
Российская сборная прокомментировала инцидент с Эриксеном
Под какими знаками зодиака рождаются самые желанные женщины

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
vs
0
Офсайд