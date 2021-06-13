Сборная России разгромила Тунис в матче международного турнира
На товарищеском турнире в польском Гливице мужская сборная России переиграла команду Туниса со счетом 69:42.
В финальном матче турнира сборная России в воскресенье сыграет с хозяевами турнира. Ранее поляки в своем полуфинале обыграли Мексику.
Баскетбол
Товарищеский турнир
Гливице (Польша)
Полуфиналы
Россия — Тунис — 69:42 (20:8, 13:10, 22:9, 14:15)
Польша — Мексика — 80:75 (27:19, 10:24, 24:15, 19:17)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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