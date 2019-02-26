Сборная России проведет ряд товарищеских матчей в восточной части страны

Мужская сборная России в рамках подготовки к финальной части Кубка мира, которая пройдет в сентябре в Китае, планирует организовать два-три товарищеских матча в городах, которые еще не принимали матчи национальной команды.

– У нас есть идея в контексте того, что Кубок мира пройдет в Китае, – отметил глава Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко. – Раз уж нам все равно предстоит играть близко к восточной части России, можно провести там два-три товарищеских матча. Начиная с Екатеринбурга и далее. Где именно – зависит в том числе и от регионов, насколько они будут готовы. Не хотелось бы, например, играть в залах на тысячу человек. Будем смотреть, работать. Например, на Сахалине отличные условия, но нет достаточно большой арены. Владивосток в это же время будет готовиться к экономическому форуму, и там могут быть проблемы со свободными местами в гостиницах. Но пока мы никого не вычеркиваем, работаем и по Сахалину с Владивостоком, и по Хабаровску. В списке кандидатов есть и Уфа, и Екатеринбург. Наша задача – показать сборную максимальному количеству городов, где она еще не была, и дать возможность людям увидеть команду перед Кубком мира.

Напомним, что главный турнир сезона стартует в Китае 31 августа. Соперники сборной России определятся в ходе жеребьевки, которая состоится в Шэньчжэне 16 марта. (Антон Бабошин)