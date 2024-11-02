Сборная России не получит очки в рейтинг ФИБА за матчи с Тунисом и Ливией

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко сообщил, что сборная России не получит очки в рейтинг Международной федерации баскетбола (ФИБА) за товарищеские игры с Тунисом и Ливией.

«За матчи мы очки [в рейтинг ФИБА] не получим. Мы вне рейтинга», — цитирует Кириленко ТАСС.

Сборная России встретится с Тунисом и Ливией в рамках товарищеского турнира в Москве, который пройдет с 22 по 24 ноября.

Российские команды не участвуют в соревнованиях под эгидой ФИБА с 2022 года из-за отстранения.