Сборная России на турнире в Москве сыграет с Иорданией и Ираном

Сборная России примет участие в международном турнире в Москве, сообщает пресс-служба РФБ. Турнир пройдет со 2 по 4 августа в УСК ЦСКА имени Александра Гомельского и станет подготовительным к Кубку мира-2019.
Помимо турнира в Москве, россияне сыграют в Вероне (8-10 августа) с Венесуэлой, Италией и Сенегалом, в финском Эспоо (17-18 августа) против Литвы и Финляндии, а также в китайском Нинбо (26-28 августа) с Аргентиной и Испанией.
На Кубке мира россияне на групповом турнире встретятся с Нигерией, Аргентиной и Кореей.
Дополнительная информация
https://russiabasket.ru/news/35878/sbornye-rossii-iordanii-i-irana-primut-uchastie-v-mezhdunarodnom-turnire-bingobo
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