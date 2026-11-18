«Рубон» и «Гродно-93-ГрГУ» сыграют 18 ноября в чемпионате Беларуси

Витебский «Рубон» встретится с «Гродно-93-ГрГУ» в матче чемпионата Беларуси по баскетболу среди мужских команд.

Игра включена в расписание на 18 ноября. Начало встречи запланировано на 18.00 мск. «Рубон» выступит хозяином площадки, а команда из Гродно проведет выездной матч.

По результатам десяти сыгранных матчей «Рубон» одержал шесть побед при четырех поражениях. Команда «Гродно-93-ГрГУ» провела девять игр, в которых добилась двух побед и потерпела семь поражений. Эти показатели приведены в предматчевой статистике турнира.

В текущем сезоне соперники уже играли 22 октября. Тогда «Гродно-93-ГрГУ» победил «Рубон» со счетом 78:77 после овертайма. В предстоящей встрече витебский клуб получит возможность взять реванш на своей площадке.

В предыдущем домашнем матче чемпионата 8 ноября «Рубон» обыграл «Борисфен» — 94:81. Команда из Гродно 14 ноября проиграла другому клубу из своего города — 51:87. Обе команды подходят к очной игре после разных результатов в предыдущем туре.