Российский баскетболист «Реала» Демин нарушил контрактные обязательства

Российский баскетболист академии «Реала» Егор Демин нарушил один из пунктов своего контракта с командой, сообщает Metaratings.ru.

24 июля спортсмен сыграл за команду «Хастлерс» в матче любительской лиги UBA в Москве.

По данным источника, в контракте игрока с «Реалом» присутствует пункт о запрете на участие в играх за пределами расположения клуба.

В прошедшем сезоне Демин помог «Реалу» выиграть чемпионат Испании среди академий. 16-летний баскетболист выступает в системе мадридского клуба с осени 2021 года.