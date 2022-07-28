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Сегодня, 16:10

Российский баскетболист «Реала» Демин нарушил контрактные обязательства

Виктория Кравченко
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Российский баскетболист академии «Реала» Егор Демин нарушил один из пунктов своего контракта с командой, сообщает Metaratings.ru.

24 июля спортсмен сыграл за команду «Хастлерс» в матче любительской лиги UBA в Москве.

По данным источника, в контракте игрока с «Реалом» присутствует пункт о запрете на участие в играх за пределами расположения клуба.

В прошедшем сезоне Демин помог «Реалу» выиграть чемпионат Испании среди академий. 16-летний баскетболист выступает в системе мадридского клуба с осени 2021 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/rossiyskiy-basketbolist-reala-demin-serezno-narushil-kontraktnye-obyazatelstva-1321631/
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