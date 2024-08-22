Баскетбол
Новости
Единая лига ВТБ Россия Евролига Еврокубок Чемпионат мира
Главная
Баскетбол

Сегодня, 12:01

РФБ заявила о подготовке изменений в расписании Кубка Дружбы после матча сборной Колумбии

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российская Федерация Баскетбола (РФБ) сообщила, что осуществляет подготовку изменений в расписание Кубка Дружбы после первого матча турнира, в котором сборная Колумбии уступила «Парме» (53:155).

«Российская Федерация Баскетбола сообщает о подготовке изменений в расписании матчей на завтрашний день турнира Fonbet Кубок Дружбы. Эти меры направлены на поддержание спортивного уровня соревнований и обеспечение равных условий для всех участников», — говорится в заявлении.

Кроме того, в Федерации подчеркнули, что вели переговоры с колумбийской стороной через официальные каналы, что «исключает какие-либо сомнения в легитимности участия данной команды в турнире».

После крупного поражения сборной Колумбии на турнире Федерация баскетбола Колумбии в соцсетях сообщила, что не отправляла свою национальную команду для участия в Кубке Дружбы.

Кубок дружбы проходит с 21 по 25 августа в Перми. В нем также принимают участие сборная России, сборная Венесуэлы и «Парма».

Источник: РФБ
Баскетбол
0
Читайте также
Французская синхронистка призналась, что отсутствие россиян на Олимпиаде выглядело странно
Бобровский получил награду «Лучший хоккеист России»
СМИ сообщили об обнаружении тела пропавшей на Маврикии россиянки
Лучший теннисист мира смешно оправдался за допинг. Список других нелепых отмазок, которые приняли в ВАДА
Казахстан призвал Белоруссию объективно оценивать его внешнюю политику
В Пермском крае мужчину спасли из-под завалов после взрыва газовоздушной смеси
Популярное видео
«Трактор» уверенно переиграл «Авангард»
Аскаров попросил обмен из «Нэшвилла»
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Василий Подколзин обменян из «Ванкувера» в «Эдмонтон»
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
«Авангард» пригласил Макеева, Разин — о новом контракте
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Адмирал» выгнал американского форварда
«Салават Юлаев» начал с поражения / Интервью Богдана Киселевича
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
Наиль Якупов — о переходе в «Куньлунь»
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Зачем «Ак Барс» расстался с Шипачевым и Войновым
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
Ткачев обещает вернуться на лед как можно скорее
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
Ковальчук рассказал о своем будущем
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гомельский — о заявлении Федерации баскетбола Колумбии: «Страхуются от возможных санкций»
Новости
RSS RSS
Все новости