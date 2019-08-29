РФБ награждена ФИБА за развитие баскетбола 3х3

Российская федерация баскетбола (РФБ) получила награды от Международной федерации баскетбола (ФИБА) за развитие баскетбола 3х3, информирует пресс-служба РФБ. Торжественная церемония награждения прошла на конгрессе ФИБА.

Президент РФБ Андрей Кириленко и исполнительный директор Наталья Галкина получили награду в номинации «Самая прогрессирующая страна в баскетболе 3x3 по итогам периода с 2017 по 2019 год».

Кроме того, РФБ заняла второе место по количеству активных игроков, зарегистрированных в системе официальных соревнований по баскетболу 3х3 в 2019 году.

Также РФБ получила награду за лидерство в объединенном мировом рейтинге баскетбола 3х3 среди мужчин и женщин. Женская команда лидирует в своем рейтинге, а мужская идет второй.