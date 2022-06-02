ПСБ открыл шестой центр уличного баскетбола

Cегодня в рамках Первого Всероссийского спортивного проекта «ПСБ — Детям», который реализуется с 2020 года с РФБ, Промсвязьбанк открыл в Тюмени новый центр уличного баскетбола — шестой по счету в России. Его площадь составляет две тысячи квадратных метров, на территории находятся пять площадок для баскетбола 3x3.

В торжественной церемонии открытия приняли участие заместитель председателя ПСБ Сергей Платонов, директор по спортивным проектам ПСБ Рубен Бегунц, президент РФБ Андрей Кириленко, заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев, глава города Тюмени Руслан Кухарук, заслуженные мастера спорта, серебряные призеры Олимпийских игр в Токио по баскетболу 3х3 Александр Зуев и Анастасия Логунова.

«Сегодня Первый Всероссийский спортивный проект «ПСБ-Детям» реализован в Тюмени — теперь мальчики и девочки смогут заниматься любимым видом спорта на качественной площадке и совершенно бесплатно. Мы видели горящие глаза юных спортсменов, которым не терпелось забросить первый мяч в корзину, и они это сделали, провели на площадке первые спортивные соревнования. Надеюсь, в будущем они будут представлять цвета нашего флага на всех международных соревнованиях», — отметил Рубен Бегунц.

Новый современный центр, который соответствует всем стандартам ФИБА, может принять до 250 тысяч человек в год. Он позволяет проводить соревнования любого уровня — от городских до всероссийских и международных.

«Наш совместный с ПСБ проект продолжает шагать по стране. Тюмень стала шестым городом, в котором построен самый современный центр уличного баскетбола. Не сомневаюсь, что он не только даст сильный толчок развитию нашего вида спорта в этом регионе, но и еще более пополнит нашу огромную баскетбольную семью благодаря тем мальчишкам и девчонкам, которые впервые выйдут на баскетбольную площадку. Очень рад, что в Тюмени у подрастающего поколения появилась отличная возможность заниматься спортом, играть в баскетбол и в целом прекрасно проводить здесь свое время», — подчеркнул Андрей Кириленко.

Глава города отметил, что для развития спортивной инфраструктуры в Тюмени делается многое, в том числе благодаря поддержке ПСБ. «Вот и сегодня к внушительному перечню современных спортивных объектов добавился уникальный центр уличного баскетбола. Площадка построена в рамках социального партнерства с ПСБ и соответствует международным стандартам. Место превратилось в настоящий многофункциональный центр с силовыми тренажерами, беговой дорожкой и турниковым комплексом», — сказал Руслан Кухарук.