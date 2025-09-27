ПСБ открыл Центр уличного баскетбола в Ярославле — 26-й в России

ПСБ открыл в Ярославле Центр уличного баскетбола (ЦУБ) для проведения уличных тренировок, подготовки спортсменов и организации соревнований по баскетболу 3х3 любого уровня — от региональных до международных.

Подобный центр стал первым в Ярославле, пятым в ЦФО и 26-м в России, построенный банком при поддержке Российской Федерации баскетбола (РФБ) в рамках Первого Всероссийского спортивного проекта «ПСБ — Детям».

«Совсем недавно Ярославль стал новым домом для ПСБ, и эта спортивная площадка — наш вклад в развитие социальной инфраструктуры уже домашнего региона, в здоровье и успешное будущее детей и молодежи, — прокомментировал председатель ПСБ Петр Фрадков. — Центр уличного баскетбола в Ярославле — это, без преувеличения, современный многофункциональный спортивный кластер, место, где закаляется характер, рождается командный дух и формируются лидерские качества. На подобных площадках свою карьеру начинали многие успешные спортсмены, среди которых есть и олимпийские призеры. Новый спортивный комплекс, безусловно, станет популярным местом для жителей Ярославля, местом, где можно поиграть в любимую игру, провести время с семьей или встретиться с друзьями. И каждый такой центр в российских регионах становится платформой для массового спорта».

Центр уличного баскетбола в Ярославле. Фото ПСБ

Новый спортивный центр расположился в исторической части города на Которосльной набережной в парке 1000-летия Ярославля рядом с колесом обозрения «Золотое кольцо», которые являются основными местами притяжения для туристов и жителей города. Доступ в ЦУБ ПСБ открыт для всех желающих. Общая площадь Центра уличного баскетбола составляет более 2,8 тыс. кв. м и состоит из одной баскетбольной площадки на два кольца в формате 5х5 и пяти игровых зон для баскетбола 3х3 с экологичным, износостойким и всепогодным профессиональным акриловым покрытием.

«Поздравляю всех жителей региона с открытием Центра уличного баскетбола! — отметил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. — Мы видим, как Ярославская область преображается и развивается. Благодарю партнеров, которые помогают нам в этом. В данном случае — банк ПСБ — за сотрудничество, взаимодействие, за такие современные пространства для наших жителей. В регионе баскетболом занимаются около шести тысяч человек, а спортом — примерно половина населения Ярославской области. Так что такие яркие объекты не будут пустовать. Важно, чтобы они появлялись во всех муниципальных округах. Это одна из наших ключевых задач».

Центр уличного баскетбола в Ярославле. Фото ПСБ

«Благодаря партнерству с ПСБ и поддержке региона мы открыли в Ярославле 26-й Центр уличного баскетбола и первый центр в городе с тысячелетней историей. Наша задача — строить не просто игровые площадки, а создавать пространства, где дети играют, дружат, учатся побеждать, — отметил мастер спорта международного класса Владимир Дячок. — Ярославль получил современный, красивый, доступный для всех жителей спортивный объект прямо в сердце города. Уверен, что здесь, на набережной, начнутся новые баскетбольные судьбы, ведь главное условие для роста чемпионов — это когда мяч и кольцо всегда рядом».

Первый Всероссийский Спортивный Проект «ПСБ — Детям» совместно с РФБ реализуется с 2019 года: в рамках него также открыты Центры уличного баскетбола в Туле, Новомосковске, Калининграде, Новокузнецке, Чебоксарах, Волгограде, Тюмени, Ставрополе, Архангельске, Ижевске, Нальчике, Оренбурге, Кемерове, Луганске, Скадовске, Мелитополе, Донецке, Анапе, Хабаровске, Самаре, Макеевке, Омске, Владимире, Иванове и Нижнем Тагиле. Общая площадь Центров составила более 50 тыс кв. м игровой поверхности вместе с 81 тыс кв. м благоустроенной территории вокруг них.

За один год каждый Центр уличного баскетбола по всей стране в среднем посещает до 300 тыс. человек разных возрастов. При этом площадки доступны людям с ограниченными возможностями и являются частью развития адаптивного спорта.