ПСБ открыл Центр уличного баскетбола в Омске

ПСБ открыл Центр уличного баскетбола в Омске. Спортивный объект международного класса, построенный банком при поддержке Российской Федерации Баскетбола (РФБ) в рамках Первого Всероссийского Спортивного Проекта «ПСБ — Детям», стал третьим в Сибирском федеральном округе и двадцать вторым в России.

В торжественной церемонии открытия приняли участие председатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор Омской области Виталий Хоценко, а также заместитель председателя банка Айрат Гаскаров, вице-президент-директор департамента корпоративной культуры и устойчивого развития банка Рубен Бегунц, вице-президент-директор центра инфраструктурных проектов и государственно-частного партнерства банка Дмитрий Федорищев, председатель Законодательного собрания Омской области Александр Артемов, мэр города Омска Сергей Шелест, министр физической культуры и спорта Омской области Иван Колесник, президент Российской Федерации Баскетбола, заслуженный мастер спорта России Андрей Кириленко и исполнительный директор РФБ, мастер спорта международного класса Владимир Дячок.

ПСБ открыл Центр уличного баскетбола в Омске.

«Баскетбол всегда был самым доступным видом спорта, и сегодня его популярность выходит за пределы спортивных залов. Дисциплина 3х3 вовлекает в баскетбол все больше людей, а тренировки становится возможным проводить как на паркете, так и на уличных площадках. Омск — спортивный город, в котором необходимо развивать в том числе уличную инфраструктуру. Вместе с ПСБ мы строим современные площадки, на которых можно не только играть в лучшую игру с мячом, но еще и заниматься гимнастикой и просто болеть за спортсменов. Статистика показала, что каждый центр уличного баскетбола посещает не менее 250 тысяч людей в год. Думаю, Омск побьет этот рекорд и подарит нам новых юных баскетболистов, за которыми — спортивное будущее нашей страны», — прокомментировал Андрей Кириленко.

Мастер-класс для юных баскетболистов провел чемпион Европы по баскетболу Алексей Саврасенко. Он показал приемы и техники лучшего владения мячом, а также поделился советами на тему профессионального мастерства. Затем на площадке состоялcя турнир по баскетболу 3x3 среди мальчиков и девочек.

«Омск стал третьим городом в Сибирском федеральном округе, где ПСБ в рамках Первого Всероссийского Спортивного Проекта «ПСБ — Детям» открывает подобный центр. Сегодня уличный баскетбол набирает популярность у подрастающего поколения. Это один из самых зрелищных и доступных видов спорта, с которого начинался путь многих звезд баскетбола, среди которых есть и уроженцы Омска — заслуженный тренер России Виктор Промин и легендарный советский баскетболист Иван Дворный. Уверен, что наш Центр уличного баскетбола станет значимым звеном спортивной инфраструктуры Омска, местом притяжения горожан, а, главное, выступит трамплином для профессиональной карьеры ребят и, будем верить, их первым шагом к олимпийским победам», — отметил Петр Фрадков.

Возведенный Центр уличного баскетбола расположен в Центральном округе Омска на Набережной Тухачевского. Новый спортивный объект полностью соответствует регламенту Международной федерации баскетбола (ФИБА), и сможет принимать как региональные, так и международные соревнования. На площади более 2700 кв.м размещены одна баскетбольная площадка на два кольца в формате 5х5 и пять стритбольных площадок для игры в формате 3х3. Все игровые зоны оснащены экологичным, износостойким и всепогодным профессиональным покрытием. Для болельщиков предусмотрены мобильные трибуны. Также здесь есть выделенная зона с тренажерами и пространство для занятий уличной гимнастикой. Доступ в Центр уличного баскетбола открыт для всех желающих.

Губернатор вручил Петру Фрадкову знак отличия «За служение Омской области» I степени. Региональная государственная награда присвоена за реализацию масштабного спортивного проекта «ПСБ — Детям», в рамках которого в Омске появился социально значимый объект. На текущий момент в рамках реализации проекта ПСБ построены и открыты центры уличного баскетбола в Туле, Новомосковске, Калининграде, Чебоксарах, Волгограде, Тюмени, Ставрополе, Архангельске, Новокузнецке, Ижевске, Нальчике, Оренбурге, Кемерово, Луганске, Донецке, Скадовске, Мелитополе, Анапе, Хабаровске, Самаре, Макеевке и Омске.

Во время своего визита в Омск Петр Фрадков также принял участие в совещании регионального правительства и в торжественной церемонии закладки первого камня в ознаменование начала строительства жилого комплекса «Машиностроителей» для сотрудников АО «Омсктрансмаш». ПСБ финансирует проект, застройщиком выступает дочерняя организация банка.

Жилой комплекс в Омске станет первым проектом в Омской области, который реализуется в рамках программы банка по строительству жилья для сотрудников предприятий ОПК. В городе будет построено два 16-этажных дома общей площадью порядка 18 тысяч квадратных метров с паркингом и благоустроенной придомовой территорией.

«Через два года на этом месте появится жилой комплекс «Машиностроителей», в котором отметят новоселье семьи сотрудников Омского завода транспортного машиностроения. Сегодняшнее событие — это результат совместной работы Промсвязьбанка, Правительства Омской области и завода. Признателен банку за участие в этой работе», — отметил Виталий Хоценко.