Прокуратура направила в суд дело Домани

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего исполнительного директора Российской Федерации Баскетбола Дмитрия Домани, сообщает официальный сайт прокуратуры. 44-летний Домани обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, совершенной группой лиц по предварительному сговору.

Ранее бывший президент РФБ Юлия Аникеева получила 4,5 года колонии за мошенничество. По версии следствия, она вместе с бывшим главным бухгалтером организации Михаилом Кочаряном и бухгалтером Еленой Силиной похитили средства РФБ в размере около 43 миллионов рублей. Домани также фигурировал в деле. Дело в отношении Кочаряна было прекращено в связи с его смертью.

В апреле Домани был задержан в Черногории, а в октябре экстрадирован Россию.

Дмитрий Домани в бытность баскетболистом выступал в ЦСКА, московском "Динамо" и "Красных крыльях". На его счету три титула чемпиона России, а также два серебра чемпионатов мира 1994 и 1998 года.