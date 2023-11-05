Баскетбол
Новости
Единая лига ВТБ Россия Евролига Еврокубок Чемпионат мира
Главная
Баскетбол

Сегодня, 15:15

Кириленко: «Швед вполне может стать главной звездой в Китае»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко рассказал о дебюте баскетболиста «Шаньси Лунгс» Алексея Шведа в Китайской баскетбольной ассоциации (КБА).

«Статистика говорит сама за себя, блестящий дебют, я посмотрел нарезку лучших моментов игры, он отлично влился в свою новую команду», — приводит слова Кириленко ТАСС.

По мнению 42-летнего бронзового призера Олимпийских игр в Лондоне-2012, нужно уделить пристальное внимание уровню баскетбола на Востоке и определить насколько целесообразным будет проведение матчей национальной сборной с азиатскими командами со спортивной точки зрения.

«Я думаю, Алексей вполне может стать там одной из главных звезд, заявку на это он уже сделал. Там действует лимит на легионеров, и если легионер не будет одним из лидеров команды, то зачем тогда его вообще брать», — добавил Кириленко.

34-летний Швед набрал 20 очков и отдал 15 результативных передач в матче против «Шаньдун Лайонс». Его клуб «Шаньси Лунгс» после 6 туров занимает 12-е место в КБА.

Источник: ТАСС
Алексей Швед
Андрей Кириленко
0
Читайте также
Биография фигуриста Протопопова: великая карьера, побег из СССР и желание вернуться с прахом жены
Флаг-футбол был включен в программу Олимпийских игр 2028 года
Росавиация завершила расследование посадки самолета в поле под Новосибирском
Министр Дудаев поздравил Адама Кадырова с назначением на важную должность
ВС РФ сорвали попытку эвакуации подбитого Leopard под Авдеевкой
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Комментарий Андрея Кириленко — о матче Россия — Польша
«Мы бились до крови»
«По-моему, решающий трехочковый был после пробежки»
«Мы не выполнили задачу»
Кириленко разнес судью матча Россия — Аргентина
Болельщик сборной России прорвался на пресс-конференцию после матча с Аргентиной
Базаревич — об Аргентине и комментариях в сети
«Можем расслабиться и получать удовольствие»
Тараканов — о сборной России на ЧМ
Отжигает лучший игрок матча Россия — Нигерия Воронцевич
Мозгов в "Химках" - угроза ЦСКА?
Болельщики встретили победителей Евролиги
ЦСКА - первый!
Никита Курбанов: "Мы - чемпионы"
Церемония награждения ЦСКА
Безумная радость ЦСКА после победы в Евролиге
ЦСКА: битва за еврокорону
Воронцевич - о финале Евролиги
Армейцам остался шаг до титула
"ЦСКА играл агрессивно, и "Реал" надломился"
ЦСКА vs "Реал": европейская классика
Кино, отдых, настрой. Рецепт подготовки к "Реалу" от Никиты Курбанова
ЦСКА готовится к испытанию "Реалом"
ЦСКА прошел в "Финал четырех"
Колобкову вручили майку сборной России
Evening Practice at VTB Ice Palace
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Игрок «Аделаиды» потерял сознание в самолете после вылета с матча
Новости
RSS RSS
Все новости