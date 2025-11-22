Кириленко о выступлении Понкрашова за Dawgs: «Он и в 50 лет будет очень даже ничего»

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко в разговоре с «СЭ» оценил выступление Антона Понкрашова за команду Dawgs в шестом сезоне Лига Ставок Media Basket.

— Как оцените историю Dawgs в медиабаскете?

— Отлично. Радует, что у нас команда, которая проходит правильным путем. Когда ты должен упасть, преодолеть все это шаг за шагом. Ничего тебе в руки само не падает. Что еще мне нравится — практически все играют. Ребята дают возможность играть не только тем, кто умеет это делать на очень высоком уровне, а также тем, кто не так часто выходили в прошлом сезоне. Всех это воодушевляет, и парни чувствуют, что они — большая часть успеха.

— Понкрашов все еще в порядке.

— Не понимаю, как можно сомневаться в человеке, который 20 лет играет в баскетбол, чемпион Европы и Олимпийский призер. Он и в 50 лет будет очень даже ничего.

Dawgs стали чемпионами шестого сезона Media Basket. В финальном матче команда Кириленко обыграла Hoops со счетом 53:38.