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Президент Федерации баскетбола Греции подтвердил, что Итудис станет новым главным тренером сборной

16:28
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Президент Федерации баскетбола Греции Вангелис Лиолиос выбрал Димитриса Итудиса в качестве главного тренера национальной сборной на чемпионат Европы 2022 года, сообщает Eurohoops.

Лиолиос подтвердил свой выбор на пресс-конференции во вторник и отметил, что Федерация уже провела переговоры с главным тренером ЦСКА, но пока не получила подтверждение касательно ноябрьского окна ФИБА. Обе стороны ждут, когда ЦСКА официально одобрит сделку.

При этом, во время окон ФИБА сборной Греции будет руководить не Итудис, а Стефанос Дедас, 39-летний главный тренер АЕКа.

 

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Иван Шитик все материалы автора

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