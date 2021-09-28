Президент Федерации баскетбола Греции подтвердил, что Итудис станет новым главным тренером сборной
Президент Федерации баскетбола Греции Вангелис Лиолиос выбрал Димитриса Итудиса в качестве главного тренера национальной сборной на чемпионат Европы 2022 года, сообщает Eurohoops.
Лиолиос подтвердил свой выбор на пресс-конференции во вторник и отметил, что Федерация уже провела переговоры с главным тренером ЦСКА, но пока не получила подтверждение касательно ноябрьского окна ФИБА. Обе стороны ждут, когда ЦСКА официально одобрит сделку.
При этом, во время окон ФИБА сборной Греции будет руководить не Итудис, а Стефанос Дедас, 39-летний главный тренер АЕКа.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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