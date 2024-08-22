Президент БК «Пари НН» Панов назвал приглашение колумбийцев на «Кубок дружбы» решением РФБ

Президент баскетбольного клуба «Пари НН» Сергей Панов прокомментировал участие колумбийской команды в «Кубке дружбы».

В среду, 21 августа, колумбийцы с разгромным счетом уступили «Парме» (155:53), после чего в Федерации баскетбола страны заявили, что не отправляли свою сборную на турнир в Россию.

«Не могу комментировать уже сложившуюся ситуацию. Это было решение российской федерации баскетбола, кого приглашать. Можно было сделать все, что угодно, но решение есть решение, и обсуждать его уже бессмысленно», — цитирует Панова Vprognoze.ru.

«Кубок дружбы» в Перми стартовал 21 августа и завершится 25-го числа. В нем принимают участие сборные России, Венесуэлы, Колумбии и «Парма». Соревнования проходят в два этапа: сначала команды сыграют между собой по круговой системе, а по итогам набранных очков определятся финалисты турнира.