Баскетбол
Новости
Единая лига ВТБ Россия Евролига Еврокубок Чемпионат мира
Главная
Баскетбол

Сегодня, 16:35

Президент БК «Пари НН» Панов назвал приглашение колумбийцев на «Кубок дружбы» решением РФБ

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент баскетбольного клуба «Пари НН» Сергей Панов прокомментировал участие колумбийской команды в «Кубке дружбы».

В среду, 21 августа, колумбийцы с разгромным счетом уступили «Парме» (155:53), после чего в Федерации баскетбола страны заявили, что не отправляли свою сборную на турнир в Россию.

«Не могу комментировать уже сложившуюся ситуацию. Это было решение российской федерации баскетбола, кого приглашать. Можно было сделать все, что угодно, но решение есть решение, и обсуждать его уже бессмысленно», — цитирует Панова Vprognoze.ru.

«Кубок дружбы» в Перми стартовал 21 августа и завершится 25-го числа. В нем принимают участие сборные России, Венесуэлы, Колумбии и «Парма». Соревнования проходят в два этапа: сначала команды сыграют между собой по круговой системе, а по итогам набранных очков определятся финалисты турнира.

Источник: Vprognoze.ru
Баскетбол
БК Нижний Новгород
Сергей Панов
0
Читайте также
Китайский пловец Сунь Янь возобновляет карьеру после допинг-скандала
Бобровский получил награду «Лучший хоккеист России»
Движение по Крымскому мосту временно перекрывали
Обладатель Кубка Стэнли хочет в «Ак Барс», «СЮ» отказался от казанского ветерана. Главные трансферные новости КХЛ на 21 августа
Карта спецоперации на Украине 22 августа
Пенсионерка в Москве лишилась более 30,4 млн рублей после звонка мошенников
Популярное видео
«Трактор» уверенно переиграл «Авангард»
Аскаров попросил обмен из «Нэшвилла»
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Василий Подколзин обменян из «Ванкувера» в «Эдмонтон»
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
«Авангард» пригласил Макеева, Разин — о новом контракте
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Адмирал» выгнал американского форварда
«Салават Юлаев» начал с поражения / Интервью Богдана Киселевича
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
Наиль Якупов — о переходе в «Куньлунь»
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Зачем «Ак Барс» расстался с Шипачевым и Войновым
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
Ткачев обещает вернуться на лед как можно скорее
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
Ковальчук рассказал о своем будущем
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сборная Колумбии проиграла Венесуэле в матче Кубка Дружбы с разницей в 50 очков
Новости
RSS RSS
Все новости