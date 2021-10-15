Ватутин: «ЦСКА с лета находится в состоянии выживания, но не сдается»

Президент ЦСКА Андрей Ватутин рассказал о том, что у команды сейчас множество трудностей.

В июне баскетбольный клуб прекратил выступление на домашней арене УСК ЦСКА. Снос спортивного комплекса уже начался.

«Никто не говорил, что будет легко, но я однозначно не могу вспомнить другой сезон с таким большим количеством серьезных проблем. Намеченный снос УСК ЦСКА, вынужденный переезд в новый офис, соответственно ремонт нового офиса под нужды клуба, переезд команды в «Баскет-Холл» в Крылатском.

Сложности со сменой домашней площадки совпали с травмами лидеров команды. «И наконец, серьезные травмы [Николы] Милутинова, [Мариуса] Григониса, [Торнике] Шенгелии. Сейчас специалисты по плечевому суставу из трех стран обсуждают тактику лечения Торнике — будет оно консервативным или потребуется операция», — цитирует Ватутина ТАСС.

Сегодня, 15 октября, армейцы дома сыграют с сербской «Црвеной Звездой» в рамках 4-го тура Евролиги.