Ватутин: «ЦСКА с лета находится в состоянии выживания, но не сдается»
Президент ЦСКА Андрей Ватутин рассказал о том, что у команды сейчас множество трудностей.
В июне баскетбольный клуб прекратил выступление на домашней арене УСК ЦСКА. Снос спортивного комплекса уже начался.
«Никто не говорил, что будет легко, но я однозначно не могу вспомнить другой сезон с таким большим количеством серьезных проблем. Намеченный снос УСК ЦСКА, вынужденный переезд в новый офис, соответственно ремонт нового офиса под нужды клуба, переезд команды в «Баскет-Холл» в Крылатском.
Сложности со сменой домашней площадки совпали с травмами лидеров команды. «И наконец, серьезные травмы [Николы] Милутинова, [Мариуса] Григониса, [Торнике] Шенгелии. Сейчас специалисты по плечевому суставу из трех стран обсуждают тактику лечения Торнике — будет оно консервативным или потребуется операция», — цитирует Ватутина ТАСС.
Сегодня, 15 октября, армейцы дома сыграют с сербской «Црвеной Звездой» в рамках 4-го тура Евролиги.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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