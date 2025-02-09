Представитель BDA Sports объяснил, почему Влад Голдин так низко котируется в мок-драфтах

Представитель BDA Sports (агентство, в частности, работает с Лукой Дончичем и Димитрисом Итудисом), бывший спортивный директор петербургского «Спартака» Алексей Карванен в интервью «СЭ» поделился мнением о перспективах Влада Голдина и Виктора Лахина.

— В прогнозе ESPN Влад Голдин, который играет в NCAA пятый сезон, занимает только 93-е место. Хотя проводит очень сильный сезон. Это связано с возрастом?

— Да, это единственная проблема (Голдину 23 года. - Прим. «СЭ»). У клубов НБА есть такая тенденция, чтобы выбирать игроков помоложе. Поэтому если в первый сезон в NCAA вокруг тебя есть хайп, то этим надо пользоваться и становиться профессионалом. Многие ребята, которые котировались в десятке и решили остаться еще на год, чтобы быть в топ-3, сильно погорели на этом. Поэтому отношение к таким игрокам, как Голдин, у клубов почему-то критическое. Видимо, они считают, что игрок уже достиг своего потолка и не получит дальнейшего развития. При этом нет никаких гарантий, что молодые центровые, которые сейчас котируются выше Влада, будут выбраны на драфте.

— А у Голдина есть шансы быть выбранным?

— Я уверен, что есть. Опять же, все будет зависеть от выбирающего. Сейчас он показывает себя на очень высоком уровне и летом без клуба точно не останется. Будь то НБА или возвращение в Европу. К нему будет большое внимание.

— Виктор Лахин будет востребован в Европе?

— Он квалифицированный большой, а пятые номера всегда в дефиците. Я не знаю про его планы. Возможно, он выберет возвращение на родину. Было бы интересно на него посмотреть на уровне Лиги ВТБ. Но, опять же, вопрос, будут ли ему доверять. У главных тренеров клубов Лиги ВТБ, с одной стороны, высокие задачи, с другой — слабая безопасность рабочего места (job security). Тебя могут уволить в один момент, выплатив минимальную неустойку (за океаном тренеры защищены гораздо сильнее).