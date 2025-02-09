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Баскетбол

9 февраля 2025, 16:00

Представитель BDA Sports не исключил отъезд главного таланта ЦСКА в NCAA

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Представитель BDA Sports (агентство, в частности, работает с Лукой Дончичем и Димитрисом Итудисом), бывший спортивный директор петербургского «Спартака» Алексей Карванен в интервью «СЭ» рассказал о перспективах разыгрывающего ЦСКА-2 и сборной России Ильи Ермакова.

— В январе стало известно, что BDA также будет вести дела Ильи Ермакова. Каким вы видите его будущее?

— Я бы хотел прояснить один момент. Мы не подписали Ермакова, а договорились, что будем его консультировать. Потому что ребята, которые имеют официальных агентов, рискуют получить проблемы при возможном получении предложений из NCAA. А что касается его будущего, то посмотрим, как будет проходить сезон Ильи за ЦСКА-2. И тут важную роль играет его тренер Антон Юдин.

В прошлом году «Зенит-2» под руководством Антона, также составленный из молодых ребят, смог попасть в четверку лучших в суперлиге. Впервые за всю историю существования фармов. Плюс сине-бело-голубые показывали очень интересный баскетбол (гораздо интереснее, чем в текущем сезоне). Не удивлюсь, если ЦСКА-2 не только сможет повторить путь «Зенита-2» в текущем сезоне, но и поборется за чемпионство. Потому что в этом году соревнования выглядят более ровными, и явных фаворитов нет.

У Антона большой запас знаний, огромный опыт работы с молодыми, и он не боится им доверять. На мой взгляд, для Ермакова это самый большой элемент удачи, который случился в карьере. Он играет против мужчин и сам сильно прибавляет под руководством такого наставника.

— Есть вероятность, что летом Ермаков тоже уедет в NCAA?

— Я предполагаю, что теперь в целом у молодых талантливых игроков (а Илья — один из топовых молодых баскетболистов Европы) будет тренд на переезд в NCAA. Условия игры сильно изменились. Когда я уехал из США в 1997 году, окончив университет, система была старая и позволяла работать на развитие игроков. Они брали ребят и понимали, что они задержатся у них на четыре сезона. И на выходе будут более готовы к мужскому баскетболу. Затем тренд сильно изменился. На это сильно повлияли руководители и главный тренер Кентакки. Когда они брали игрока, давали ему по 30 минут игрового времени, и его драфтовали за то, что из него должно вырасти. И в итоге этими людьми, даже которых выбирали в первом раунде, заполнилась G-лига. Они просто не могли себя проявить, у них не было набора умений, за счет которых они могли играть в мужской баскетбол. Плюс не каждый справлялся с испытанием большими деньгами, с выбором правильного окружения.

И сейчас, поскольку в NCAA появились дополнительные деньги, университеты занялись тренерскими штабами и, как следствие, качественной подготовкой игроков. В штабе Кевина Янга в BUY 10 тренеров. На индивидуальной тренировке Егора ему ассистируют шесть тренеров.

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БК ЦСКА
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