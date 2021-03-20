Появилось видео ДТП с участием баскетболиста Шабалкина в центре Москвы
18:13
В сети появилось видео наезда автомобиля на бывшего баскетболиста сборной России Никиту Шабалкина, сообщает «РЕН ТВ». ДТП произошло на 3-й Тверской-Ямской улице.
Шабалкин переходил дорогу рядом с пешеходным переходом и не успел пересечь проезжую часть. Сообщалось, что у него возникла перепалка с таксистом, в результате которой последний наехал на экс-баскетболиста и провез его на своем капоте.
На видео заметно, как Шабалкин пинает автомобиль и стоит на его пути, после чего машина начинает движение.
Сейчас 34-летний чемпион Европы-2007 находится в больнице.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/v-rossii/814175-kamera-sniala-napadenie-basketbolista-shabalkina-na-avto-pered-naezdom
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