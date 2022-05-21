Поу Газоль вошел в комиссию МОК по этике

Бывший игрок сборной Испании Поу Газоль избран в состав комиссии международного олимпийского комитета (МОК) по этике. В пятницу прошло третье заседание 139-й сессии МОК.

В июле испанцу исполнится 42 года. Газоль завершил карьеру баскетболиста в октябре 2021 года.

Со сборной Испании Газоль стал серебряным (2008 и 2012) и бронзовым (2016) призером Олимпийских игр. Также он выигрывал чемпионат мира и трижды чемпионат Европы.

Газоль провел 1226 матчей в регулярных чемпионатах НБА, на его счету 20 894 очка, что является 39-м результатом в истории лиги. В составе «Лейкерс» он дважды стал чемпионом НБА.