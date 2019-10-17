Подмосковная «Спарта энд К» обыграла «Бешикташ» на Кубке Европы по баскетболу

Подмосковная «Спарта энд К» обыграла на своей площадке турецкий «Бешикташ» в матче Кубка Европы по баскетболу среди женщин — 80:71 (22:16, 17:24, 23:22, 18:9). В следующей игре этого турнира «Спарта энд К» сразится в Косово с «Приштиной».

Баскетбол

Кубок Европы. Женщины

Группа B

«Спарта энд К» (Россия) — «Бешикташ» (Турция) — 80:71 (22:16, 17:24, 23:22, 18:9)

17 октября. Видное. «ДС Видное».