Переход Козловой во французский BLMA может не состояться

Федерация баскетбола Франции может не позволить российской центровой Ксении Козловой выступать в национальном чемпионате.

«Все договоренности между игроком и клубом из Монпелье достигнуты, но контракт должен получить одобрение со стороны местной федерации. Есть негласный запрет на участие российских игроков в чемпионате Франции, поэтому переход Ксении может сорваться», — пояснил источник из окружения игрока.

Как ранее сообщал «СЭ», Козлова договорилась о переходе в клуб BLMA. Проблема в том, что в прошлом году Федерация баскетбола Франции поставила блок на несколько контрактов россиян и белорусов с местными клубами. Также возникали сложности с получением рабочей визы.