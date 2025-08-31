«Партизан» стал победителем 1-го тура дивизиона «Профи» ЕКЛ 3х3

В решающем матче 1-го тура дивизиона «Профи» Единой континентальной лиги (ЕКЛ) по баскетболу 3х3, который проходил в Смоленске, сербский «Партизан 3х3» оказался сильнее российской команды АБК ББ (16:15). MVP турнира был признан игрок победителей Лазар Попович.

Третье место заняла команда «Барсы Атерау», а баскетболист казахстанцев Адиль Нариманов получил приз лучшего защитника. Лучшим форвардом признали Шалву Шаташвили (АБК ББ), лучшим тяжелым форвардом — Луку Димитревича («Партизан 3х3»).

Помимо сербского, российского и белорусского коллектива в мужском турнире участвовали команды из Китая, конголезской диаспоры Диаскор, Турции и Узбекистана.

В женском турнире победа досталась команде «Тулпар». В финале казанский коллектив в упорном противостоянии оказался сильнее петербургской команды «АБ Кондрашина» (20:18). Бронза у девушек из «Барсы Атерау». MVP 1-го тура была признана Полина Суханицкая (Тулпар). Приз «Лучший защитник» получила Елизавета Шишлюк (Тулпар), «Лучший легкий форвард» — Анастасия Рыкова (АБ Кондрашина), «Лучший тяжелый форвард» — Тамила Жакипова («Барсы Атерау»).

Отметим, что 1-й тур дивизиона «Профи» ЕКЛ 3х3 был посвящен 80-летию атомной промышленности России.