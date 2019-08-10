"Парма" подписала американского защитника

Защитник Тони Карр пополнил состав "Пармы". 21-летний американец подписал контракт на один год, сообщает официальный сайт клуб. Соглашение вступит в силу после прохождения игроком медосмотра.

Карр выступал в Европе за итальянские команды "Торино" и "Канту". В составе "Торино" он набирал 12,8 очка, 3,9 подбора и 3,2 передачи в среднем за игру.



В 2019 году Карр вернулся в "Нью-Орлеан Пеликанс" и сыграл 9 матчей в Летней лиге НБА, где в среднем набирал 7,2 очка, 2 подбора и 2,2 передачи.