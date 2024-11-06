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Сегодня, 15:45

Отец Егора Демина о дебюте в NCAA: «Его роль — это то, о чем мы могли только мечтать»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Отец Егора Демина, экс-игрок «Химок» и «Урал-Грейт» Владимир Демин в интервью «СЭ» высоко оценил дебют 18-летнего разыгрывающего в NCAA.

Егор, выступающий за BUY Cougars, набрал 18 очков (7/13 — с игры, 4/7 — трехочковые), 11 передач, 4 подбора и 4 перехвата в победном матче с «Арканзасом» (88:50).

— Ваши впечатления от игры Егора с «Арканзасом»?

— Очень приятные. Мы долго ждали этого дебюта. Был сложный процесс в плане получения допуска к играм NCAA, который разрешился буквально две недели назад. К тому же новое место, новые партнеры и в принципе другой баскетбол. Понятно, что у него было достаточно времени, чтобы адаптироваться. Были предсезонные игры. Одна была закрытая, другая публичная. Тогда он отыграл не очень результативно, нащупывал свою игру... И самое главное, что хочется отметить про дебют в NCAA, — это доминирующее влияние, которое он оказывает на игру BYU Cougars. Максимальное время с мячом, контроль игры, контроль темпа, управление командой голосом. Это то, чего мы хотели и желали при выборе команды в NCAA. Скажу больше: это то, о чем мы могли только мечтать.

— Как проходит процесс его адаптации в США?

— Вообще в BYU Cougars очень позитивная атмосфера. Егор постоянно отмечает доброжелательность местных жителей, их открытость, желание помочь, поддержать. Также он получает много внимания от медиаслужбы клуба, которая уделяет ему много внимания и максимально вовлекает во все процессы, помогает развивать социальные сети. То же самое касается и партнеров по команде, которые быстро прониклись к нему уважением. Это и школа «Реала», и, как я уже говорил, влияние на игру. Егор, грубо говоря, является распределителем мяча, «подкармливая» снайперов и «больших» идеальными передачами. Почти в каждом интервью они отмечают, что он очень командный игрок, и счастливы, что такой человек есть в их коллективе.

BYU Cougars проведут следующий матч 9 ноября против «Риверсайда».

Разыгрывающий &laquo;Университета Бригама Янга&raquo; Егор Демин. «Он получил большой кайф, заряжался энергией от 20 тысяч болельщиков». Детали дебюта Егора Демина в NCAA

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