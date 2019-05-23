"Олимпиакос" переведен во второй дивизион чемпионата Греции, информирует Eurohoops. Это произошло из-за того, что клуб отказался принять участие в первом матче серии плей-офф чемпионата Греции с "Панатинаикосом". Все результаты команды были аннулированы и она опустилась на последнее место.

"Олимпиакос" конфликтует с лигой уже несколько недель. Еще в феврале команда не вышла на вторую половину полуфинального матча Кубка Греции с "Панатинаикосом", так как была недовольна судейством. После этого "Олимпиакос" заявил, что не будет играть в чемпионате и Кубке, пока матчи обсуживают только греческие судьи. Тогда команда была лишена шести очков.

На данный момент "Олимпиакос" подал заявку для участия в Адриатической лиге со следующего сезона.