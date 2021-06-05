Ольга Артешина выразила соболезнования в связи со смертью Вадима Капранова
Трехкратная чемпионка Европы по баскетболу Ольга Артешина отреагировала на новость о смерти заслуженного тренера СССР Вадима Капранова.
«Он очень искренний, очень честный. Настоящий фанат своего дела. Всегда добивался от руководства федерации все возможное для своих девчонок, чтобы все были обеспеченными. Для нас, как девчонок, Капранов был идеалом мужчины. Он всегда был в подтянутой форме, был для нас примером. Его мировоззрение многим импонировало, мне в том числе. Память о нем всегда будет с нами. Для воспитанников он будет ориентиром во многих вещах по жизни», — сказала Артешина «СЭ».
Заслуженный тренер СССР Вадим Капранов скончался в возрасте 81 года. В качестве тренера наибольших успехов Капранов добился с женской национальной сборной, которую приводил к победам на чемпионатах Европы в 1985 и 2003 годах.
(Артем Бухаев)
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