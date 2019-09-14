Новицки возглавил комиссию игроков ФИБА, Корстин вошла в ее состав

Немецкий баскетболист Дирк Новицки возглавил комиссию игроков ФИБА, сообщает официальный сайт федерации. Также он вошел в состав центрального совета ФИБА.

В комиссию игроков ФИБА входят 14 человек. Среди них — экс-баскетболистка сборной России, гендиректор Единой лиги ВТБ Илона Корстин.

Кроме того, в состав входят Дженни Скрин (помощник главы комиссии), Мария Паула Гонсалвеш да Силва, Хачету Маига Ба, Раффаэлла Маскиадри, Егор Мещеряков, Марко Милич, Ханно Моттола, Кирк Пенни, Юко Ога, Амайя Вальдеморо, Никос Зисис, Матье Фай, Деян Майсторович, Мари-Ив Паже.