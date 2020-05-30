Невероятный бросок, к которому готовились 2 месяца. Видео

Автор YouTube-канала Creezy в середине мая опубликовал видеоролик со своей новой машиной Рубе Голдберга. После броска баскетбольного мяча в кольцо спустя 70 шагов с использованием различного спортивного инвентаря через весь двор все завершилось точным попаданием в другое кольцо.

Как отмечает автор, это видео было снято за один раз. На сборку машины ушел месяц, а также еще месяц на успешную отладку.