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Невероятный бросок, к которому готовились 2 месяца. Видео

02:27

Автор YouTube-канала Creezy в середине мая опубликовал видеоролик со своей новой машиной Рубе Голдберга. После броска баскетбольного мяча в кольцо спустя 70 шагов с использованием различного спортивного инвентаря через весь двор все завершилось точным попаданием в другое кольцо.

Как отмечает автор, это видео было снято за один раз. На сборку машины ушел месяц, а также еще месяц на успешную отладку.

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