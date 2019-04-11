На "Финале четырех" NCAA задержано 58 подозреваемых в вовлечении несовершеннолетних в проституцию

58 человек были арестованы в ходе спецоперации на "Финале четырех" Североамериканской студенческой баскетбольной лиги (NCAA), сообщает Reuters. Сотрудники полиции выдавали себя за несовершеннолетних и потенциальных клиентов и предлагали подозреваемым встретиться на баскетбольных матчах.

47 человек задержаны по обвинению в склонении несовершеннолетних к проституции, еще 11 - по обвинению в торговле людьми и пропаганде проституции.

Отмечается, что полиция спасла 28 предполагаемых жертв, в том числе одного несовершеннолетнего.