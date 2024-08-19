На Филиппинах впервые в истории баскетбола реализовали четырехочковый бросок

Впервые в истории профессионального баскетбола в матче был реализован четырехочковый бросок. Произошло это в матче чемпионата Филиппин между командами «Мералко Болтс» и «Магнолия Хотшотс» (99:94).

Автором результативного исторического броска стал американский разыгрывающий защитни Крис Банкеро.

Перед началом этого сезона филиппинская ассоциация баскетбола первой из профессиональных лиг внедрила четырехочковую линию — 27 футов (8,2 м) от кольца.