МВД Сербии получило сообщение о бомбе в самолете с женской молодежной сборной

Полиция Сербии проверяет сообщение о взрывном устройстве на борту самолета в аэропорту Белграда, в котором находилась молодежная женская сборная Сербии по баскетболу.

Как сообщают "РИА "Новости" cо ссылкой на МВД Сербии, утром около 7.00 по московскому времени неизвестный позвонил на аэродром "Никола Тесла" и сообщил, что на борту самолета компании Lufthansa, отправляющемся во Франкфурт-на-Майне, установлено взрывное устройство. После этого на место сразу выехали сотрудники противодиверсионного подразделения МВД, которые проводят осмотр самолета.

Полиция изучает, является ли сообщение ложным и устанавливает личность звонившего.