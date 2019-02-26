Мужская сборная России поднялась на 10-е место в рейтинге ФИБА

Сборная России поднялась с 11-го на 10-е место в обновленном рейтинге ФИБА, сообщает пресс-служба организации.

Подопечные Сергея Базаревича в воскресенье обыграли сборную Финляндии со счетом 91:76. Эта победа принесла россиянам путевку на Кубок мира в Китае, который пройдет с 31 августа по 15 сентября.

Первое место в рейтинге с результатом 793,66 балла занимает сборная США, на второй строчке расположились испанцы (703,44), на третьей позиции находится команда Франции (650,20). Российская команда имеет в своем активе 525,29 балла.

Все участники Кубка мира будут распределены по корзинам по итогам рейтинга. Пока известен состав только первой корзины, туда вошли сборные США, Испании, Франции, Сербии, Аргентины, Литвы и Греции. Жеребьевка турнира пройдет 16 марта в Шеньчжене.

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