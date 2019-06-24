Мужская сборная России по баскетболу 3х3 завоевала золото Европейских игр

Мужская сборная России по баскетболу в формате "3х3" одержала победу в финальном матче Европейских игр над командой Латвии.

Россияне победили со счетом 21:14.

Сборную России на турнире представляли Станислав Шаров, Илья Карпенков, Кирилл Писклов и Алексей Жердев.

Чествования российских призеров Европейских игр регулярно проходят в Доме болельщиков команды России в Минске. Дом работает с 10 утра до позднего вечера (адрес – улица Коммунистическая, 86), там также проходят концерты и проводятся интересные активности для гостей.

Европейские игры проходят в Минске с 21 июня по 1 июля.