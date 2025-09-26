Баскетбол
Новости
Единая лига ВТБ Россия Евролига Еврокубок Чемпионат мира
Уведомления
Главная
Баскетбол

26 сентября 2025, 22:16

Mundo Deportivo: FIBA отстранит израильские сборные в случае рекомендации МОК

Игнат Заздравин
Корреспондент

Израильские сборные могут быть отстранены от турниров под эгидой Международной федерации баскетбола (FIBA), если такая рекомендация поступит от Международного олимпийского комитета (МОК).

«Реальность нынешней ситуации такова, что ФИБА по-прежнему пользуется поддержкой и руководствуется принципами и рекомендациями МОК, поэтому никаких изменений в этом отношении нет. Так что на данный момент нет никаких ограничений в отношении израильских спортсменов или израильских команд», — приводит комментарий источника из FIBA Mundo Deportivo.

Также отстранять израильские клубы пока не планирует и Евролига. «Как и в прошлом, Евролига будет активно принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности всех участников своих мероприятий и будет следовать любому политическому решению, которое будет принято как на национальном, так и на международном уровне. в случае, если это произойдет», — говорится в заявлении.

В сентябре появилась информация, что восемь экспертов Организации Объединенных Наций (ООН) просят УЕФА и ФИФА отстранить израильские клубы и сборные от участия в турнирах под эгидой организаций.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Баскетбол
Читайте также
Илия Топурия опроверг обвинения в домашнем насилии
Стали известны подробности смерти актера Хорошева
«Спартак» подписывает тренера, Миранчук может вернуться из США в Россию. Главные трансферные слухи РПЛ на начало 2026 года
США будут управлять Венесуэлой до перехода власти. Главные заявления Трампа
Трамп опубликовал первое фото Мадуро на борту корабля США после задержания
Панарин оформил дубль и передачу в «Зимней классике» НХЛ
Популярное видео
Евгений Кузнецов уйдет из «Металлурга»
Евгений Кузнецов уйдет из «Металлурга»
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Сибирь» вернула Андреоффа, Замула обменян в «Питтсбург»
«Сибирь» вернула Андреоффа, Замула обменян в «Питтсбург»
«Колорадо» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Хо-Сэнг возвращается в «Салават Юлаев». Кризис «Динамо»
Хо-Сэнг возвращается в «Салават Юлаев». Кризис «Динамо»
Каблуков перешел к «драконам», обмен Чинахова
Каблуков перешел к «драконам», обмен Чинахова
«Динамо» при Козлове и победная серия «Авангарда»
«Динамо» при Козлове и победная серия «Авангарда»
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Алексей Ковалев — в «Шанхае»
Алексей Ковалев — в «Шанхае»
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» против «Металлурга» — скрытый финал?
«Авангард» против «Металлурга» — скрытый финал?
Разин остается в «Металлурге» еще на два сезона
Разин остается в «Металлурге» еще на два сезона
«Нефтехимик» хочет на равных играть с фаворитами
«Нефтехимик» хочет на равных играть с фаворитами
«Вегас» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Шанхай» сдает позиции. Пилипенко в немилости в «Северстали»
«Шанхай» сдает позиции. Пилипенко в немилости в «Северстали»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Пешич покинул пост главного тренера сборной Сербии после неудачного выступления команды на Евробаскете

ПСБ открыл Центр уличного баскетбола в Ярославле — 26-й в России

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости