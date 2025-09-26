Mundo Deportivo: FIBA отстранит израильские сборные в случае рекомендации МОК

Израильские сборные могут быть отстранены от турниров под эгидой Международной федерации баскетбола (FIBA), если такая рекомендация поступит от Международного олимпийского комитета (МОК).

«Реальность нынешней ситуации такова, что ФИБА по-прежнему пользуется поддержкой и руководствуется принципами и рекомендациями МОК, поэтому никаких изменений в этом отношении нет. Так что на данный момент нет никаких ограничений в отношении израильских спортсменов или израильских команд», — приводит комментарий источника из FIBA Mundo Deportivo.

Также отстранять израильские клубы пока не планирует и Евролига. «Как и в прошлом, Евролига будет активно принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности всех участников своих мероприятий и будет следовать любому политическому решению, которое будет принято как на национальном, так и на международном уровне. в случае, если это произойдет», — говорится в заявлении.

В сентябре появилась информация, что восемь экспертов Организации Объединенных Наций (ООН) просят УЕФА и ФИФА отстранить израильские клубы и сборные от участия в турнирах под эгидой организаций.