В штате Монтана без ограничений проведут турниры по баскетболу для школьников, сообщает USA Today. В остальных штатах США подобные турниры отменены из-за пандемии коронавируса или пройдут без зрителей. Ранее также был приостановлен регулярный чемпионат НБА.

В соревнованиях примут участие около семи тысяч человек. На матчи будут допущены зрители. Организаторы решили не отменять соревнования, так как в Монтане пока не зафиксированы случаи заболевания коронавирусом.

До этого президент США Дональд Трамп из-за ситуации с коронавируом объявил чрезвычайное положение в стране.

Список соревнований, на которые повлиял коронавирус, можно изучить в материале «СЭ»