Монтана — единственный штат США, где проведут соревнования для школьников без ограничений
11:18
В штате Монтана без ограничений проведут турниры по баскетболу для школьников, сообщает USA Today. В остальных штатах США подобные турниры отменены из-за пандемии коронавируса или пройдут без зрителей. Ранее также был приостановлен регулярный чемпионат НБА.
В соревнованиях примут участие около семи тысяч человек. На матчи будут допущены зрители. Организаторы решили не отменять соревнования, так как в Монтане пока не зафиксированы случаи заболевания коронавирусом.
До этого президент США Дональд Трамп из-за ситуации с коронавируом объявил чрезвычайное положение в стране.
Список соревнований, на которые повлиял коронавирус, можно изучить в материале «СЭ»
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020