Матчи чемпионата Украины пройдут без зрителей из-за коронавируса
13:14
Матчи высшей лиги чемпионата Украины по баскетболу среди мужчин «Тернополь» -«Ровно» 7-8 марта пройдут без зрителей, сообщает «Планета Баскетбол».
Такое решение принято исходя из свежих рекомендаций министерства охраны здоровья Украины, которое предписывает ограничение массовых мероприятий, конференций и спортивных мероприятий из-за угрозы распространения коронавируса.
Ранее ряд матчей Евролиги и Еврокубка уже провели при закрытых трибунах. В Италии все спортивные мероприятия до 5 апреля будут проходить без зрителей.
Дополнительная информация:
https://basket-planet.com/ru/news-feed/matchi-liderov-vysshej-ligi-ternopol-rovno-projdut/
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020