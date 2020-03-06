Матчи чемпионата Украины пройдут без зрителей из-за коронавируса

Матчи высшей лиги чемпионата Украины по баскетболу среди мужчин «Тернополь» -«Ровно» 7-8 марта пройдут без зрителей, сообщает «Планета Баскетбол».

Такое решение принято исходя из свежих рекомендаций министерства охраны здоровья Украины, которое предписывает ограничение массовых мероприятий, конференций и спортивных мероприятий из-за угрозы распространения коронавируса.

Ранее ряд матчей Евролиги и Еврокубка уже провели при закрытых трибунах. В Италии все спортивные мероприятия до 5 апреля будут проходить без зрителей.