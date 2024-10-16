«Матч звезд» по баскетболу состоится на форуме «Россия — спортивная держава»

17 октября звезды баскетбола и участники Международного спортивного форума «Россия-спортивная держава» проведут «Матч звезд» на спортивной арене «Динамо».

Участниками турнира станут известные спортсмены: бронзовый призер Олимпиады, чемпион Европы Андрей Кириленко, трехкратный победитель Евролиги и обладатель Кубка Европы Алексей Саврасенко, серебряный призер Олимпийских игр по баскетболу 3х3 Александр Зуев, а также олимпийцы, представляющие другие виды спорта: Светлана Хоркина и Никита Нагорный (спортивная гимнастика), Роман Власов (греко-римская борьба), Максим Чудов (биатлон).

Кроме того, на паркет выйдут: исполняющий обязанности премьер-министра правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров, сенатор Российской Федерации Олег Голов, президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко, президент Центрального спортивного совета государственной службы Сергей Качушкин, генеральный директор баскетбольного клуба «Динамо» Сергей Медведев и другие.

Перед началом матча все желающие смогут получить автограф и сделать фотографию со спортсменами во время специальной сессии. Игру будут сопровождать лазерное шоу, выступление художественных гимнастов и музыкальные сеты диджея. Также зрителей ждет не имеющее аналогов акробатическое шоу «Летающие баскетболисты».

XII Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава» пройдет с 17 по 19 октября в Уфе.